Präzision, die "bislang nicht existierte" Haseloff und Kachelmann starten neue Wetterstation in Naumburg

In Naumburg ist am Samstag eine neue Wetterstation eingeweiht worden. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und der Meteorologe Jörg Kachelmann nahmen die Station in Betrieb. Kachelmann hatte die Anlage mitentwickelt.