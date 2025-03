Hohenmölsen: Neuer alter Bürgermeister Haugk "geflasht" vom Wahlergebnis

Der amtierende Bürgermeister wird in Hohenmölsen im Burgenlandkreis auch in Zukunft Stadtoberhaupt sein. Amtsinhaber Andy Haugk konnte sich bei der Wahl am Sonntag (30. März) mit mehr als 83 Prozent der Stimmen gegen seinen Herausforderer Christoph König durchsetzen. Das teilte die Stadtverwaltung am Sonntagabend mit Verweis auf das vorläufige Ergebnis mit. Beide waren als parteilose Bewerber ins Rennen gegangen.