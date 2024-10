In Weißenfels wird das Heinrich Schütz Musikfest am Freitag mit einer Uraufführung eröffnet.

Unter dem Motto "ungezähmt.kreativ.weiblich" ist das 27. Festival der Barockmusik dem Schaffen von Künstlerinnen des 17. Jahrhunderts und der Gegenwart gewidmet.

Das Programm bietet neben Konzerten auch musikalische Gottesdienste, Ausstellungen oder Führungen, auch in Dresden, Bad Köstritz, Gera und Zeitz

Das Heinrich Schütz Musikfest startet am Freitag mit einer Uraufführung. In der St. Marienkirche von Weißenfels wird das Auftragswerk "Tiefhoffnungsblau" von Annette Schlünz und Ulrike Schuster zu erleben sein. Unter dem Motto "Ungezähmt.Kreativ.Weiblich" folgen bis 13. Oktober dann mehr als 40 Veranstaltungen, die das kreative Schaffen von Frauen in den Fokus rücken, darunter heute vergessene Zeitgenossinnen des Barock-Komponisten sowie Künstlerinnen der Gegenwart. Bildrechte: Marcus Rex

Frauen im Fokus: Besondere Konzerte mit Hille Perl, Friederike Otto und Nora Thiele

Wie Musikfest-Projektleiterin Viehöfer-Jürgens im Gespräch mit MDR KULTUR erklärte, sehen es die Veranstalter als ihre Aufgabe, "Frauen eine besondere Bühne zu bieten". Eingeladen worden seien etwa drei renommierte Interpretinnen der Alten Musik, die ein ganz persönliches und einmalig zur Aufführung kommendes Programm präsentieren. Die Gambenvirtuosin Hille Perl, die Zinkenistin Friederike Otto und die Percussionistin und Multiinstrumentalistin Nora Thiele werden die besonderen Konzerte spielen.

Es ist unsere Aufgabe als Veranstalter heute, den Frauen eine besondere Bühne zu bieten. Hanna Viehöfer-Jürgens, Musikfest-Projektleiterin

Neben Konzerten stehen vom 4. bis 13. Oktober auch Vorträge, Ausstellungen und Führungen sowie musikalische Gottesdienste und Vespern auf dem Programm. Das Festival erinnert 2024 in Dresden, Bad Köstritz, Gera, Weißenfels und Zeitz an den Barock-Komponisten Heinrich Schütz, also in Orten, die eng mit seinem Leben und Wirken verbunden sind. Bildrechte: Foppe Schut

Ensemble Ælbgut als Artist in Residence

Als Artist in Residence spielt das Vokalensemble Ælbgut Konzerte an allen Musikfest-Orten. Gleich zur Eröffnung präsentiert das Ensemble das Auftragswerk "Tiefhoffnungsblau", das die Komponistin Annette Schlünz in Zusammenarbeit mit der Dichterin Ulrike Schuster geschrieben hat. Nach der Uraufführung wird das Stück am ersten Wochenende noch drei Mal zu erleben sein. Die Gruppe um die Dresdner Sopranistin Isabel Schicketanz gestaltet auch Auftritte gemeinsam mit anderen Sängerinnen und Sängern und Intrumentalensembles wie Continuum, Tiefsaits und dem Ensemble Wunderkammer.

Bildrechte: Guido Werner

Programm-Highlights und Heinrich-Schütz-Preis 2024

Weitere Programm-Highlights sind die Auftritte des A-cappella-Ensembles Sjaella aus Leipzig, der Formation Ars Musica Elletrica um die Sopranistin Julla von Landsberg oder des Weimarer Ensembles Cantus Thuringia. Die US-amerikanische Sopranistin Lisa Solomon feiert 2024 ihr Festivaldebüt und präsentiert dabei auch Werke von weniger bekannten Künstlerinnen wie Lady Mary Dering, Lucrezia Orsina Vizzana, Sibylla Schwarz oder Sarra Copia Sulam.

Bildrechte: Mathias Marx

Auch internationale Solistinnen und Solisten wie die Mezzosopranistin Laila Salome Fischer, die Sopranistin Arianna Savall oder der Tenor Petter Udland Johansen werden erwartet. Das Abschlusskonzert findet am 13. Oktober 2024 in Zeitz statt. An diesem Abend wird auch der Internationale Heinrich-Schütz-Preis 2024 an die Musikwissenschaftlerin Silke Leopold verliehen.

Heinrich Schütz (1585-1672) gilt als erster deutscher Komponist von europäischem Rang. Er kam 1585 in Bad Köstritz zur Welt, 1590 übersiedelte die Familie nach Weißenfels. Die beiden Orte in Thüringen und Sachsen-Anhalt sind Pilgerstätten für Fans des Komponisten, der viele Jahre Hofkapellmeister in Dresden war. Das ihm gewidmete überregionale Festival wird von einem Netzwerk organisiert. Zu den Partnern gehören die Heinrich-Schütz-Häuser in Bad Köstritz und Weißenfels und der Verein Dresdner Hofmusik.