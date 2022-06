Das Hussiten-Kirschfest in Naumburg findet dieses Jahr vom 23. bis 27. Juni statt. Das historische Stadtfest musste in seiner gewohnten Form in den vergangenen beiden Jahren auf Grund der Pandemie ausfallen. Dieses Jahr hatten die Veranstalter lange gebangt. Jetzt aber hat die Stadt innerhalb weniger Wochen ein Fest mit einem vielfältigen Programm auf die Beine gestellt. Vor einer Woche startete der Vorverkauf der Tickets. Zwischen drei- und dreieinhalbtausend Karten wurden schon verkauft.