Im Burgenlandkreis ist auch ein Impfbus unterwegs, um es Impf-Willigen so einfach wie möglich zu machen. Bildrechte: Burgenlandkreis

"Damit erweitern wir unsere niedrigschwelligen Impfangebote", sagte die Sprecherin des Burgenlandkreises, Christina Vater, MDR SACHSEN-ANHALT. Für die impfbereiten Vereinsmitglieder entstünden so keine langen Fahrt- und Wartezeiten. "Wir haben außerdem einen Impfbus, Familienimpftage, drei Impfstellen und ein Impfzentrum", so die Sprecherin weiter.



Interessierte Vereine können sich bis zum 28. Februar an die Koordinierungsstelle "Hauptamt stärkt Ehrenamt" wenden – per E-Mail unter ehrenamt@blk.de oder telefonisch unter den Nummern 03445 7810029 und 03445 7810219. Ende der Woche will der Burgenlandkreis eine erste Bilanz zur Resonanz durch die Vereine ziehen.