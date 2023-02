Dies könnte dazu beitragen, Erdgas, das bisher wie auch Strom am Energiemarkt eingekauft werde, in gewissem Maße zu ersetzen, so Friebe. Bisher sei es gelungen, drohende Engpässe angesichts der Gas- und Energiekrise weitestgehend zu kompensieren. Es habe Produktionseinschränkungen zwischen fünf und zehn Prozent gegeben.