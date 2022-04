Robby Risch leitet als Oberbürgermeister seit 14 Jahren die Geschicke der Stadt Weißenfels. Und genau so lang ist Generalarzt Dr. Bruno Most der Stadt verbunden. Nicht nur als Standortältester für die Kaserne in Weißenfels und die Bundeswehrfachschule in Naumburg, inzwischen auch als Einwohner. Beide stehen einem großen Stamm an Personal vor, Risch etwas mehr als 500 städtischen Bediensteten und Angestellten. Most dagegen als stellvertretender Kommandeur der Sanitätsdienstlichen Einsatzunterstützung mehr als 4.000 Soldaten bundesweit.