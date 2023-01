Im Schatten des weltberühmten Doms befindet sich das MDR-Regionalstudio in Naumburg. Bildrechte: MDR/ Attila Dabrowski

Der Burgenlandkreis ist so eine bedeutende und dynamische Region: Man denke an die Künstlerszene, die sich in Zeitz niederlässt, oder auch an den neuen Bürgermeister in Weißenfels, Martin Papke, der kürzlich mit der mutigen Beräumung des Kornwestheimer Rings von sich reden machte. Rotkäppchen, die Winzerszene, der Schlachthof in Weißenfels – es ist wunderbar, dass wir mit unserem Studio so nah dran sind.