Planänderung Sachsen-Anhalt will neues Gefängnis in Weißenfels statt in Halle bauen

Hauptinhalt

05. März 2025, 13:25 Uhr

Das Land Sachsen-Anhalt will sein neues Gefängnis anders als geplant nicht in Halle-Tornau, sondern in Weißenfels im Burgenlandkreis bauen. Das teilte der Oberbürgermeister von Weißenfels, Martin Papke, mit. Er sieht durch den JVA-Bau eine Chance für die Stadt.