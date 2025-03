Das Land Sachsen-Anhalt will sein neues Gefängnis nicht wie geplant in Halle-Tornau bauen, sondern in Weißenfels. Das hat die Stadt im Burgenlandkreis am Mittwoch mitgeteilt. Eine Sprecherin des zuständigen Finanzministeriums in Magdeburg bestätigte, dass es entsprechende Gespräche mit der Stadt gebe. Das Ministerium teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, der Standort Weißenfels erscheine als gut geeignet, nun seien weitere Schritte zusammen mit der Stadt vorzunehmen.