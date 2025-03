Wie aus dem Schreiben, das MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt, hervorgeht, sieht der Stadtrat mehrere Vorteile für die Ansiedlung der JVA. So seien die Planungen schnell umsetzbar und würden für neue Arbeitsplätze sorgen. Zudem erwartet die Stadt höhere finanzielle Zuweisungen. Die Rede ist von einem "Leuchtturmprojekt für den Strukturwandel" in der Region. Oberbürgermeister Martin Papke versprach zudem eine transparente Kommunikation um den Bedenken der Anwohnenden im Zuge der möglichen Ansiedlung zu begegnen.

Anfang März war bekannt geworden, dass das Land Sachsen-Anhalt das neue Gefängnis nicht wie ursprünglich geplant in Halle-Tornau, sondern möglicherweise in Weißenfels bauen will. Endgültig entschieden ist das aber noch nicht. Landesfinanzminister Michael Richter (CDU) rechnet nach eigenen Angaben jedoch damit, dass in Weißenfels schneller Baufreigabe besteht als in Halle.