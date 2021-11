Waldeck: Ja, und das fände ich sehr schade. Ich habe so ein tolles Team und wir sind über die Zeit so schön zusammengewachsen. Ich konnte mich in der ganzen Corona-Zeit immer auf mein Team verlassen. Immer. Es gab immer eine Lösung, egal, ob jemand Corona hatte oder in Quarantäne war. Und ich fände es schade, wenn es durch eine Impfpflicht bestimmte Abbrüche geben würde.