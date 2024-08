Keutschen im Burgenlandkreis Wohnhaus nach Brand zusammengestürtzt

Hauptinhalt

13. August 2024, 07:56 Uhr

In Keutschen im Burgenlandkreis hat am Wochenende ein Wohnhaus gebrannt und ist anschließend eingestürzt. Wann der Brandort untersucht werden kann, ist noch unklar. Der Bewohner des Hauses wurde in einer Mietwohnung untergebracht.