Die erste Veröffentlichung des Bildungsprogramms "Bildung: elementar – Bildung von Anfang an" erfolgte im Jahr 2004, im Jahr 2013 wurde eine erste Weiterentwicklung veröffentlicht. Seit 2013 muss das Bildungsprogramm durch eine Änderung des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG) als verbindliche Grundlage der pädagogischen Arbeit in allen Kindertageseinrichtungen des Landes umgesetzt werden. Es gehört somit zum Arbeitsalltag der rund 20.000 Fachkräfte in Krippe, Kindergarten, Hort und Kindertagespflege.



Am 26.02.2025 wurde das neu aufgestellte Programm vorgestellt. Durch landesweite Fortbildungen, bei denen das Land die Freistellungskosten für alle Fachkräfte in Sachsen-Anhalt übernehmen will, soll die Umsetzung des Bildungsprogramms gewährleistet werden.



Quelle: Ministerium für Arbeit und Soziales Sachsen-Anhalt