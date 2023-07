Unerwartet guter Zustand Kloster Posa: Archäologen legen Überreste von Bauten frei

Archäologen haben auf dem ehemaligen Gelände des Klosters in Posa bei Zeitz die Überreste der Klosterbauten ausgegraben. Einige Bereiche sind in unerwartet gutem Zustand. Experten vermuten, dass sich bereits im 9. und 10. Jahrhundert in Posa eine bedeutende Burg befand. Ein früher Kirchenbau soll nun genauer untersucht werden.