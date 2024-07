Auf dem Gelände des ehemaligen Klosters Posa bei Zeitz im Burgenlandkreis haben Archäologen 15 Gräber entdeckt. Die Toten aus dem zwölften bis 15. Jahrhundert liegen im Bereich des früheren Kreuzgangs – in bis zu drei Lagen übereinander, erklärt Projektleiter Donat Wehner. Wurde neuer Platz für Bestattungen benötigt, wurden Skelettreste demnach aus der Erde genommen und an einen anderen Ort gebracht oder mit in die neue Grabgrube gelegt.

Im nordöstlichen Bereich der Klausur, dem Wohnbereich der Mönche, wurde der Grundriss des romanischen Kapitelsaals – also eines Versammlungsraums – freigelegt. Der Raum wurde im 14. oder 15. Jahrhundert neu eingewölbt und mit einer an den Wänden umlaufenden steinernen Sitzbank versehen. Charakteristisch ist der breite Durchgang zum Kreuzgang, der offenstand. Unter dem Fußboden des Kapitelsaals fand sich erstmals ein Hinweis auf den genauen Verlauf einer schriftlich überlieferten Wasserleitung, die auf einer Länge von mehr als drei Kilometer Quellwasser in das Kloster führte. Die Leitung wurde in einer Urkunde von 1186 erwähnt – eines der frühesten schriftlichen Zeugnisse für eine derartige Anlage.