Es sind Menschen wie Tobias Büttcher – für viele Bürgermeister schrumpfender Kleinstädte der idealtypische Neubürger: Ehemann in Familiengründung, Hobbyfußballer, Lehrer. Und dann auch noch für die Mangelfächer Mathe und Physik! Büttcher wohnt mit einer Frau seit Sommer 2024 in einem neuen Einfamilienhaus in Hohenmölsen. Das gleiche Haus in Leipzig wäre finanziell nicht drin gewesen.

Aber das war nicht das einzige Argument für die Kleinstadt: "Wir sind immer draußen gewesen und wollten nicht mehr so viel fahren müssen, um überhaupt erstmal ins Land kommen zu können." Mit dem überschaubaren Angebot an Kultur und Kneipen können sie hier gut leben. Das Einzige, was sie vermissen: "Lieferdienste! In Leipzig haben wir schon mal Sushi bestellt oder so etwas, wenn man mal keine Lust hatte zu kochen."