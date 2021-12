Kommentar Wo bleibt der Dienst an den Schwächeren der Gesellschaft?

Hauptinhalt

Tausende Menschen sind am Montagabend in Sachsen-Anhalt auf die Straße gegangen, um ihren Unmut über die Corona-Maßnahmen kundzutun, etwa in Magdeburg, Stendal, Halle, Wittenberg, Zeitz oder Halberstadt. Der Leiter des MDR-Regionalstudios in Halle war bei der Demonstration in Weißenfels dabei. Ein Kommentar.