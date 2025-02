Diesmal fußt der Pokalsieg auf einer gesunden Entwicklung – und fühlt sich noch wichtiger als damals an. Schließlich spielte der Syntainics MBC beim Top Four nicht nur um den Pokal , sondern auch um seine Zukunft.

Was sich dramatisch anhört, ist gewiss so. In den vergangenen Jahren fehlte die Euphorie beim Syntainics MBC komplett. Die Fans hatten sich an Partien gegen klangvolle Namen wie den FC Bayern München oder Alba Berlin gewöhnt. Wirklich ausverkauft war die Stadthalle nie. Die Spielzeiten plätscherten so vor sich hin. Am Ende stand irgendwie immer gequält der Klassenerhalt. Irgendwie ging aber auch nie mehr. Es drohte Gleichgültigkeit.