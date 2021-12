Am Dienstag wird das Braunkohlekraftwerk in Deuben stillgelegt – nach mehr als 80 Jahren. Die Anlage, die seit 1936 in Betrieb ist, gilt als ältestes aktives Braunkohlekraftwerk Deutschlands. Mit Kohle aus dem nahegelegenen Tagebau Profen wird Strom erzeugt, der überwiegend zurück in den Tagebau fließt und dort die Maschinen und Bänder laufen lässt. Außerdem versorgt das Kraftwerk Gemeinden in der Umgebung mit Fernwärme.