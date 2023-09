Holz in seinem Variantenreichtum findet sich in Werken wie diesem.

Holz in seinem Variantenreichtum findet sich in Werken wie diesem.

Holz in seinem Variantenreichtum findet sich in Werken wie diesem. Bildrechte: Anja Nürnberg, Foto: Isabell Winkler

"Der Wald, mein Wohnzimmer – ein Harzzyklus" ist der Titel einer Ausstellung in der Naumburger Galerie am Schlösschen, die bis zum 19. November zum Besuch einlädt. Gezeigt werden großformatige Gemälde und Plastiken der Hallenser Künstlerin Anja Nürnberg, die seit der Pandemiezeit entstanden sind. Die Künstlerin war über ein Jahr lang im Harz unterwegs und hat sich unter anderem von Harzwanderungen inspirieren lassen.

Wer beim Thema Harz gedeckte Farben und Trostlosigkeit erwartet, wird in der Ausstellung von farbkräftigen Gemälden überrascht.

Wer beim Thema Harz gedeckte Farben und Trostlosigkeit erwartet, wird in der Ausstellung von farbkräftigen Gemälden überrascht.

Wer beim Thema Harz gedeckte Farben und Trostlosigkeit erwartet, wird in der Ausstellung von farbkräftigen Gemälden überrascht. Bildrechte: Anja Nürnberg, Foto: Isabell Winkler

Wer die Ausstellung betritt, wird von knalliger Farbigkeit überrumpelt: die Bilder zeigen Flächen, Linien angedeutete Landschaften in Pink, Gelb oder Orange. Die bis zu zwei Meter großen Leinwände zeigen turbulente bunte Szenerien, abstrakte Andeutungen, die man oft erst auf den zweiten Blick erkennt: Stämme, Zäune, Wege, Mauern, Wäscheleinen oder Stühle.

"Das Sichtbare im Unsichtbaren finden", beschreibt Nürnberg ihren künstlerischen Blickwinkel. Denn natürlich weiß sie, dass man den Harz momentan eher mit Käferbefall und kahlen, abgebrochenen Bäumen verbindet. Dieser Trostlosigkeit will sie etwas entgegensetzen.

Die Künstlerin nähert sich dem Thema Harz natürlich auch mit Blick auf das Holz des Bergwaldes und verarbeitet es subtil in einer Plastik.

Die Künstlerin nähert sich dem Thema Harz natürlich auch mit Blick auf das Holz des Bergwaldes und verarbeitet es subtil in einer Plastik.

Die Künstlerin nähert sich dem Thema Harz natürlich auch mit Blick auf das Holz des Bergwaldes und verarbeitet es subtil in einer Plastik. Bildrechte: Anja Nürnberg, Foto: Isabell Winkler

Auch plastische Kunst findet sich in der Schau in Naumburg.

Auch plastische Kunst findet sich in der Schau in Naumburg.

Auch plastische Kunst findet sich in der Schau in Naumburg. Bildrechte: Anja Nürnberg, Foto: Isabell Winkler

Die 1982 geborene Nürnberg ist erst nach einem BWL-Studium zur Malerei gekommen. Die gebürtige Magdeburgerin hat ab 2008 an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle gelernt, wo sie bis heute lebt und arbeitet. Bei der jährlich stattfindenden Magdeburger Kunstmesse, die sich zu einer überregional wahrgenommenen Verkaufsschau entwickelt hat, erhielt sie im vergangenen Jahr den mit 1.000 Euro dotierten Preis der Kunststiftung Sachsen-Anhalt.

Der wiederum half der 40-Jährigen regelrecht durchzustarten. So sind ihre Werke nach einer Schau im Dessauer Kunstverein und der aktuellen Ausstellung in Naumburg bald auch in Cottbus und Bernburg zu sehen.