Die Landesschule Pforta in Naumburg ( Burgenlandkreis ) erhält im 479. Jahr ihres Bestehens zum ersten Mal eine Rektorin. Am Dienstag soll Kathrin Volkmann als neue "Rectorix Portensis" (Rektorin von Pforta) in ihr Amt eingeführt werden, teilte das Bildungsministerium in Magdeburg mit. Am Festakt werde auch Ministerin Eva Feußner (CDU) teilnehmen.

Volkmann, Jahrgang 1963, stammt aus Magdeburg und ist in Halberstadt aufgewachsen. Laut Ministerium war sie bis 2001 am Domgymnasium Magdeburg tätig. Nach Stationen als Lehrerin, unter anderen am sächsischen St. Afra-Landesgymnasium sowie in mehreren Schulen in Bayern, habe sie zuletzt das bilinguale Gymnasium Phorms in München geleitet.