Bei dem Rundgang öffnen sich die Türen von zehn leerstehenden Ladenlokalen. Sie sind zwischen 50 und 366 Quadratmeter groß und befinden sich alle in der Jüdenstraße in der Innenstadt. Das Angebot richtet sich der Stadt zufolge sowohl an Unternehmerinnen, Existenzgründer und Start-ups als auch an Organisationen und Vereine. Wer an der Leerstandsbörse am Donnerstagnachmittag teilnehmen möchte, kann sich noch bis Dienstag anmelden.