In Weißenfels haben Unternehmen und Verbände am Donnerstag zehn leerstehende Geschäfte in der Innenstadt besichtigt. Aus Sicht von Denise Demnitz, Wirtschaftsförderin der Stadt Weißenfels, war diese sogenannte Leerstandsbörse ein Erfolg. 13 Interessierte, unter anderem aus Unternehmen, Start-ups und Vereinen, seien angemeldet gewesen, 15 seien erschienen, sagte sie MDR SACHSEN-ANHALT.