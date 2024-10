Traditionsfest eskaliert Nach rassistischen Gesängen in Leißling: Anklage gegen Jugendlichen

Hauptinhalt

16. Oktober 2024, 09:54 Uhr

Rassistische Parolen, gesungen auf einen Partyhit: Solche Fälle gab es 2024 mehrfach in Deutschland, einige auch in Sachsen-Anhalt – unter anderem beim Volksfest "Eierbetteln" in Leißling. Durch ein Video des Vorfalls konnten Verdächtige ermittelt werden. Gegen einen von ihn wird nun Anklage erhoben.