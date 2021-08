Bei dem Raubtierangriff am Dienstag war das 36-jährige Model von dem Leoparden mehrfach in den Kopf gebissen worden. "Er hat zugebissen, so schnell konnte ich gar nicht gucken", sagte sie am Donnerstag dem Sender "Bild". Alles sei während eines Foto-Shootings ruhig verlaufen. Plötzlich habe sie sich auf dem Boden wiedergefunden. Die Raubkatze habe sie mehrere Male in die Wange, ins Ohr und in den Kopf gebissen: "Immer wieder in den Kopf."