Nach dem Angriff eines Leoparden auf eine Frau in Wangen im Burgenlandkreis hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Das teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. Gegen die Verantwortliche werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt, hieß es. Der Hergang des Vorfalls sei in Teilen noch unklar, sagte der Polizeisprecher.