Keine Verletzten Zwei Loks am Bahnhof Zeitz entgleist

Bereits am Dienstag waren am Bahnhof Zeitz zwei Lokomotiven beim Rangieren entgleist. Wegen des Unfalls musste die Strecke zwischen Zeitz und Wetterzeube gesperrt werden. Für die Reisenden wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Bergung der Lokomotiven dauert an.