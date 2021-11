Und damit sei das Gebäude in jedem Fall erhaltenswert, so Andreas Kabisch: "Dies zeigt ganz deutlich, dass wir hier in einer ehemaligen Synagoge stehen. Schaut man etwas genauer, dann sieht man auch noch die zugemauerte Stelle für den Thoraschrein, der natürlich nicht mehr da ist. Es gibt sicher auch andere Synagogen, die den Nationalsozialismus überstanden haben, aber so eine Hinterhaussynagoge ist in Sachsen-Anhalt einmalig. Dies ist also einer der wenigen authentischen Orte des jüdischen Lebens, die es in Weißenfels noch gibt."

Der künstliche Himmel ist für Kabisch ein Hinweis, dass es sich um eine Synagoge handelt. Bildrechte: MDR/Uli Wittstock