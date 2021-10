Bei der Sprengung eines Geldautomaten am Mittwoch in Lützen im Burgenlandkreis ist ein hoher Schaden entstanden. Wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion in Halle MDR SACHSEN-ANHALT sagte, beläuft sich der Schaden in der Bankfiliale schätzungsweise auf einen Betrag in sechsstelliger Höhe.