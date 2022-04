Es ist ein sommerlicher Tag, die Besucher des Richtfestes sind guter Stimmung. Nach einigen einleitenden Worten des Bürgermeisters von Lützen, trägt ein Bauarbeiter vom Gerüst aus noch ein paar Reime vor, ehe er – so wie sich das in seinen Augen für ein Richtfest gehört – sein Sektglas zerbricht, indem er es auf den Boden fallen lässt. Danach können alle Interessierten den Rohbau besichtigen. Die Museumsleiterin, der Architekt und der Bauleiter geben eine kleine Führung. Anschließend verteilen sich die Besucher auf dem Gelände.

Die Idee für das Museum entstand bereits 2009. In diesem Jahr fand eine Studienfahrt nach Schottland statt, wo es ebenfalls ein berühmtes Schlachtfeld mit einem Besucherzentrum gibt. Das sei Vorbild für den Neubau in Lützen gewesen, erzählt Teresa Schneidewind.

2015/2016 folgte die große Ausstellung „Krieg“ im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle, in der das Massengrab gezeigt wurde. Danach ging das Grab auf die Reise und wurde unter anderem in Wien ausgestellt, ehe es 2019 wieder in Halle eingelagert wurde. 2021 standen dann die beantragten Fördermittel bereit und der Spatenstich folgte.