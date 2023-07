Nach fast 400 Jahren Massengrab von Lützen ab November im Museum zu sehen

In Lützen im Süden Sachsen-Anhalts fand 1632 die blutigste Schlacht des Dreißigjährigen Krieges statt. Am Montag sind – fast 400 Jahre später – Opfer aus einem Massengrab umgebettet worden. Präpariert werden sie in einem neuen Museum in Lützen ausgestellt. Es soll Mahnmal gegen den Schrecken des Krieges sein.