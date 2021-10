Ein Mann aus Memleben im Burgenlandkreis ist bei einem Unfall in Österreich gestorben. Wie ein Polizeisprecher dem ORF sagte, ist der 59-Jährige bei einer Explosion im Uferbereich eines Sees in Kärnten ums Leben gekommen.

Der Mann aus dem Burgenlandkreis habe am vergangenen Donnerstag einen mutmaßlichen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg aus dem See geborgen. Als er einen Tag später mit dem Fund hantierte, ereignete sich die Explosion. Das Gebiet wurde daraufhin weiträumig abgesperrt und von Sprengstoffexperten abgesucht. Auch der Entschärfungsdienst des Innenministeriums war am Samstag am Unglücksort, um im Uferbereich nach möglicherweise weiteren, dort noch deponierten Relikten zu suchen.