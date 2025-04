In Weißenfels im Burgenlandkreis hat ein Mann 17 Menschen verletzt. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, soll der 33-Jährige am Mittag in einem Discounter einen Reizstoff versprüht haben. Sowohl Kunden als auch Mitarbeiter hätten Atemwegsreizungen erlitten. Der Verdächtige sei von der Polizei festgenommen worden.