Haseloff bittet Merkel erneut um Schuhe für Museum Weißenfels

Haseloff traf Merkel am Dienstag bei einer Veranstaltung in der Leopoldina in Halle und sprach sie dabei erneut darauf an. Danach sagte der Ministerpräsident MDR SACHSEN-ANHALT, der Wunsch sei nicht auf Ablehnung gestoßen: "Aber Damen sind in solchen Prozessen etwas gründlicher am Überlegen. Beim Mann würde das wahrscheinlich schnell gehen. Das muss man auch respektieren, weil bestimmte Sachen brauchen auch die Zeit." Mit Blick auf Merkels gerade erst angetretenen Ruhestand zeigte sich Haseloff optimistisch, "dass es eine Lösung gibt, die uns allen gefällt."