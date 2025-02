Die MDR-Wahlarena vor der Bundestagswahl Nur noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl am 23. Februar. In der MDR-Wahlarena von FAKT IST! möchte der MDR am 12. Februar Orientierung liefern. Welche Themen bewegen die Deutschen am meisten? Und wie lauten die Antworten der Politikerinnen und Politiker? Dazu stellen sich den Fragen:



Tino Chrupalla, AfD

Torsten Herbst, FDP

Steffi Lemke, Grüne

Michael Lüders, BSW

Sepp Müller, CDU

Carsten Schneider, SPD

Bodo Ramelow, Die Linke



Im Live-Chat auf MDR.de können auch Sie Ihre Frage an unsere Gäste stellen. Sehen können Sie die Wahlarena am 12. Februar ab 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen.