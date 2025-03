Wenn Wasim Al Watfah in der Naumburger Filiale einer Krankenkasse ein Kundengespräch führt, fühlt er sich in seinem Element. Dass er diese Tätigkeit heute ausüben kann, hätte der heute 34-Jährige vor zehn Jahren wohl kaum für möglich gehalten. Damals floh der gebürtige Syrer mit seinen Brüdern vor dem Krieg.

Nach seiner Ankunft in Deutschland lebte er zunächst in einer Flüchtlingsunterkunft in Sachsen. Dem damals 24-Jährigen war schnell bewusst: Wer in diesem Land leben möchte, muss die Sprache schnell erlernen. Die Wartezeiten für einen Sprachkurs erschienen ihm zu lang, sodass er eigenständig begann, mithilfe von Online-Videos Deutsch zu lernen. "Ich habe damals in einem Zelt gewohnt mit 26 anderen Geflüchteten und selber angefangen, Deutsch zu lernen", erzählt der junge Mann rückblickend.

Bildrechte: MDR/ Janett Scheibe

"Wer will, der kann" – Al Watfahs erster deutscher Satz

Er sei jeden Tag um 06:00 Uhr früh aufgestanden, habe Sport gemacht, geduscht und dann gelernt. "Ich wollte mich integrieren, ich wollte auch arbeiten. 'Wer will, der kann – das ist auch der erste Satz, den ich in Deutschland gelernt habe'", so Al Watfah.