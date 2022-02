Burgenlandkreis Droyßig erhält Millionensumme für Schlosssanierung

Die Geschichte des Schlosses Droyßig im Burgenlandkreis geht bis in das 13.Jahrhundert zurück. 1214 wurde an der gleichen Stelle erstmals eine Komturei erwähnt, die zu einer mittelalterlichen Burganlage ausgebaut wurde.



Diese Anlage ist in ihrer Art einmalig in Deutschland. Umgeben ist sie mit einem doppelten Mauerring, aus dem sechs halbrunde Türme emporragen. Erst im 17. Jahrhundert wurde die Burg zum Schloss umgebaut, da mit der Erfindung moderner Feuerwaffen Burganlagen unbrauchbar wurden.



Seit 1825 werden in einem Gehege im Schlossgraben Bären gehalten. Von 1999 bis 2003 wurde das Gehege tierschutzgerecht umgebaut, heute leben Aiko und Toni in dem 470 Quadratmeter großen Gehege mit Höhlen, Badebecken und Naturboden.