Das Schuhmuseum in Weißenfels hat es auf ein Paar Schuhe von Alt-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) abgesehen. Um die Schuhe der früheren Regierungschefin in den Burgenlandkreis zu verschaffen, hat sich am Sonntag sogar Ministerpräsident Reiner Haseloff eingeschaltet. Haseloff – mit der Alt-Kanzlerin per Du und über viele Jahre vertraut – habe Merkel den Wunsch des Museums ausgerichtet, ließ er am Sonntag in Berlin seinen Sprecher ausrichten. Haseloff und Merkel hatten dort an der Wahl des Bundespräsidenten teilgenommen.