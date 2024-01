Rektorin Kathrin Volkmann sieht bei den Diskussionen zum Nahost-Konflikt große Unsicherheiten in ihrer Schülerschaft: "Bei dem Thema sind unsere Schüler, die normalerweise sehr eloquent sind und sich mit Dingen auseinandersetzen, deutlich geworden und haben gesagt: 'Das ist zu komplex, das überschauen wir nicht. Wir wollen verstehen, was in der Presse passiert.'" Das polarisiere extrem. "Die sehen auch, was in den sozialen Netzwerken passiert, dass da große gegensätzliche Blasen unterwegs sind. Und die haben gesagt: 'Wir brauchen Input'."