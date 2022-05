Naumburg 29 Menschen nach Brand in Mehrfamilienhaus ohne Wohnung

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Naumburg können die 29 Bewohnerinnen und Bewohner erst einmal nicht zurück in ihre Wohnungen. Der Burgenlandkreis hat Notunterkünfte für die Betroffenen bereitgestellt. Es handelt sich um Erstaufnahmestellen der Stadt Naumburg, die für ukrainische Flüchtlinge gedacht sind. Wie eine Sprecherin des Burgenlandkreises MDR SACHSEN-ANHALT sagte, können die Menschen dort bleiben, bis ihre Wohnungen wieder beziehbar sind.

Der Brand in dem Naumburger Mehrfamilienhaus war Montagabend im Dachgeschoss in einer Wohnung ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei vier Personen verletzt, zwei von ihnen schwer. Zwei Männer mussten per Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Halle gebracht werden. Die beiden anderen Männer wurden im Krankenhaus Naumburg behandelt.