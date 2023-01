In Naumburg haben am Mittwochabend 800 Menschen gegen die Schließung des Bulabana-Freizeitbads protestiert. Naumburgs Oberbürgermeister Armin Müller (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, das zeige, dass der Erhalt des Bads momentan das zentrale Thema in der Stadt sei. "Ich sehe mich da auch in einer Gemeinschaft mit unseren Bürgerinnen und Bürgern", so Müller. Er betonte, er werde für die dauerhafte Sicherung kämpfen. Das kommunale Spaßbad soll wegen roter Zahlen Ende März schließen. Es schreibt seit Jahren Verluste.