In Naumburg im Burgenlandkreis wird erneut diskutiert, wie es mit dem Schwimmbad "Bulabana" weitergeht. Der Gemeinderat berät am Mittwochabend Möglichkeiten, wie das Freizeitbad langfristig gerettet werden kann. Damit das Bad langfristig erhalten werden kann, will die Stadt es zu einem Vitalbad für Sport und Reha-Maßnahmen umbauen.

Bildrechte: MDR