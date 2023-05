In Naumburg haben Unbekannte Bahnschienen im Wert von rund 40.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, handelt es sich bei dem Diebesgut um ausgesonderte Gleise, die in der Roßbacher Straße gelagert wurden. Etwa 120 Tonnen davon hätten die Täter erbeutet und müssen laut Polizei dabei entsprechend mit "geeigneten Kraftfahrzeugen" unterwegs gewesen sein.