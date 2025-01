Polizei ermittelt Einbruch im Dom Naumburg: Diebe scheitern an Spendenbox

10. Januar 2025, 14:04 Uhr

In den Dom in Naumburg ist eingebrochen worden. Bislang ist unklar, wie die Diebe in das historische Gebäude gekommen sind. Immerhin sind sie ohne Beute abgezogen.