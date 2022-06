Grabungsleiter Holger Rode auf dem Grabungsfeld in Naumburg Bildrechte: MDR/Attila Dabrowski

Geforscht wird eigentlich dazu, welche Gebäudereste sich unter dem heutigen Pflaster auf der Nordseite des Doms befinden. Da der Domplatz in Naumburg neu gestaltet werden soll, gibt es jetzt die Möglichkeit für archäologische Grabungen. "Wir haben einen ganz klaren Forschungsauftrag. Wir versuchen herauszufinden, wie es sich mit der Nordklausur des Domes verhalten hat", so Grabungsleiter Rode.



Schon seit 150 Jahren spiele die Frage nach dem mutmaßlichen Gebäudeteil an der nördlichen Seite des Doms in der Forschung eine zentrale Rolle. Die Archäologen vermuten eine Nordklausur. Sie könnte an der Grabungsstelle gestanden haben oder zumindest könnte der Bau begonnen worden sein. Ziel der aktuellen Untersuchungen ist, Mauerreste unter dem jetzigen Fußboden zu finden.