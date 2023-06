Es ist ruhig an diesem Vormittag in Naumburg. Auf der Herrenstraße, die den Dom mit dem Marktplatz verbindet, trifft man nur vereinzelt Leute. Touristen, sieht man von ein paar Schulklassen ab, zieht es nur wenige zum Dom. Die Hitze und das Kirschfest, das große Naumburger Volksfest, was am Wochenende zuvor gefeiert wurde, tun ihr Übriges zu der Stille, die an diesem Morgen in Naumburg zu erleben ist.