Die Petition richtet sich laut Landkreis direkt an Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) und an die Landesstraßenbaubehörde. Ins Leben gerufen hatte sie Anfang April der Schönburger Bürgermeister Karsten Stützer. Landrat Götz Ulrich hat schon vor einigen Wochen einen Brief an die Ministerin verfasst. Unterschrieben ist dieser außerdem von mehreren Bürgermeistern und Landtagsabgeordneten. Landrat Ulrich hat zudem angekündigt, die Petition persönlich im Landtag übergeben zu wollen und sein Anliegen dort vorzutragen.