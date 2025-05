Urteil bestätigt: Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich muss ins Gefängnis

Laut Statistischem Bundesamt verbüßten zum Stichtag am 31. März 2024 insgesamt 19 Frauen in Sachsen-Anhalt eine Freiheitsstrafe oder waren in Sicherungsverwahrung. Insgesamt gab es demnach 1.317 Strafgefangene und Sicherungsverwahrte in Sachsen-Anhalt.



Nach Angaben des Justizministeriums sitzt die Mehrheit der weiblichen Strafgefangenen aus Sachsen-Anhalt in Gefängnissen in Brandenburg. Hierzu gebe es eine entsprechende Vereinbarung mit dem brandenburgischen Justizministerium.



In Sachsen-Anhalt gibt es laut Justizministerium eine geschlossene Frauenabteilung mit 28 Haftplätzen in der JVA Halle, die räumlich und personell vom Männervollzug getrennt ist. Zudem stehen im offenen Vollzug zwölf Plätze für weibliche Straf- und Jugendgefangene zur Verfügung.



Nach Angaben des Justizministeriums gibt es bei der Unterbringung von Frauen, Männern und Transpersonen weder einen Automatismus noch ein Wahlrecht, in welchem Vollzug genau die Person jeweils untergebracht wird. Die jeweiligen Vollstreckungsbehörden entscheiden von Fall zu Fall.