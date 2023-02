Nach Angaben des VZBV geht es dabei für die Prämiensparer zum Teil um mehrere Tausend Euro, die ihnen nun als Nachzahlung zustehen könnten. Der Verband hatte geklagt, weil er eine Klausel in vielen Prämiensparverträgen, die in den 1990er- und 2000er-Jahren abgeschlossen wurden, als unzulässig einschätzt. Die Klauseln hatten die Kreditinstitute berechtigt, einseitig weitgehend frei den Zinssatz anzupassen. Der Bundesgerichtshof hatte schon in früheren Urteilen entschieden, dass das nicht rechtmäßig ist.